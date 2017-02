For Honor: disponibile il pre-load dell'open beta

Ubisoft ha comunicato che l’open beta di For Honor è disponibile per il pre-load a partire da oggi. L’apertura dei server è prevista per giovedì 9 febbraio e terminerà domenica 12 febbraio. Il download richiede circa 27 GB di spazio libero su hard disk.

Di seguito l’elenco dei contenuti previsti durante quest’ultima fase di test che anticipa il lancio della versione definitiva:

9 eroi (Warden, Peacekeeper, Conqueror, Raider, Berserker, Warlord, Kensei, Orochi e Nobushi) dei 12 che saranno disponibili al lancio

(Warden, Peacekeeper, Conqueror, Raider, Berserker, Warlord, Kensei, Orochi e Nobushi) dei 12 che saranno disponibili al lancio 4 modalità multiplayer (Dominion 4vs4, Elimination 4vs4, Brawl 2vs2, Duel 1vs1) delle 5 che saranno disponibili al lancio

(Dominion 4vs4, Elimination 4vs4, Brawl 2vs2, Duel 1vs1) delle 5 che saranno disponibili al lancio 6 mappe multiplayer delle 12 disponibili al lancio

delle 12 disponibili al lancio La Guerra di Fazioni

Nella serata di oggi Ubisoft ha programmato un live stream che coinvolgerà alcuni famosi guerrieri come Lauren Cohan, Jason Momoa, Alfie Allen e Demetrious Johnson. La trasmissione inizierà alle 23 e potrà essere seguita a questo indirizzo. Vi ricordiamo inoltre che la versione finale di For Honor sarà disponibile dal 14 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.