FlatOut 4: Total Insanity arriva anche su Steam

FlatOut 4: Total Insanity è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso 17 marzo ma da oggi può essere acquistato anche su Steam grazie agli accordi siglati tra Kylotonn Games e il publisher Strategy First.

“Siamo felici di lanciare FlatOut 4: Total Insanity su Steam”, ha commentato Emanuel Wall, direttore di Strategy First. “Continueremo ad aggiungere contenuti all’edizione Steam, con l’obiettivo di integrare il volante Thrustmaster e Steam Workshop nei mesi a venire”.

“Abbiamo distribuito il gioco in otto differenti lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, russo, polacco e portoghese”, ha aggiunto Roman Vincent, CEO di Kylotonn Games. “Abbiamo anche intenzione di espandere ulteriormente il nostro supporto e di mettere a disposizione aggiornamenti sulla base dei desideri espressi dai giocatori su Steam”.

La versione Steam di FlatOut 4: Total Insanity offre alcune caratteristiche esclusive, a partire dal supporto di Steam Cloud, Steam Controller e all’utilizzo della modalità Big Picture. Sono inoltre disponibili due nuove arene (Ice Lake Arena e Factory Arena) due piloti inediti (Gadget Stewart e Dave Worker) e altri due veicoli (Ice Breaker e Repair Truck).

FlatOut 4: Total Insanity riunisce tutte le qualità più apprezzate della serie, introducendo al contempo alcune novità. Sono infatti presenti due nuove modalità: la prima, intitolata Keep the Flag, prevede di conservare la propria bandiera dalle incursioni di altri personaggi, mentre nella modalità Assalto si dovranno utilizzare armi letali per rallentare gli avversari oppure distruggerli. Fa inoltre il suo ritorno la modalità Arena, dove è possibile prendere parte a partite Deathmatch, Capture the Flag e Survivor.

Nella modalità Stunt si possono invece effettuare acrobazie classiche ed esclusive con l’obiettivo di far atterrare il pilota con la maggior precisione possibile. FlatOut 4: Total Insanity propone 27 vetture personalizzabili con il ritorno dei veicoli che hanno decretato il successo del franchise, ma anche di nuovi bolidi. Nel complesso è possibile scegliere tra 20 circuiti interamente distruttibili. La modalità online offre partite fino ad un massimo di 8 giocatori, con geo-localizzazione per sfidare gli amici in modalità Stunt.

Di seguito il trailer di lancio della versione Steam.