Final Fantasy XV ha venduto 6 milioni di unità

Square Enix Ltd., ha annunciato che le vendite di Final Fantasy XV hanno superato i 6 milioni di unità. Gli ottimi risultati ottenuti dal nuovo capitolo della saga proseguono dopo il superamento dei cinque milioni di copie già nel primo giorno di presenza nei negozi.

Final Fantasy XV offre contenuti aggiuntivi e prodotti associati per espandere e migliorare l'esperienza dei giocatori, a cominciare dall'aggiornamento dell’Holiday Pack (versione gratuita) e dell’Holiday Pack Premium + DLC che sono entrambi disponibili per il download. I giocatori che scaricheranno l’Holiday Pack (versione gratuita) o l’Holiday Pack + potranno anche accedere al “Moogle Chocobo Carnival”, un evento speciale in-game che porta festeggiamenti in tutta la città di Altissia, a partire da martedì 24 gennaio per un periodo di tempo limitato.

Allo scopo di permettere ai giocatori di vivere un’esperienza più profonda di Final Fantasy XV, saranno disponibili a breve aggiornamenti regolari che miglioreranno il gioco principale, come ad esempio DLC premium che forniranno ai giocatori del gameplay aggiuntivo.

Final Fantasy XV è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dal 29 novembre. Per ulteriori informazioni vi suggeriamo di leggere la nostra recensione