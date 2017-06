Fifa 18 rivelato con il primo teaser trailer

Il teaser trailer di Fifa 18, appena rilasciato, conferma Cristiano Ronaldo come cover star globale. Con Fifa 18 i fan devono aspettarsi un simulatore più solido rispetto a Fifa 17. Mentre il precedente gioco di calcio di EA Sports era fresco del passaggio da Ignite a Frostbite Engine, Fifa 18 beneficerà di un anno di lavori di rifinitura in più sulla tecnologia, il che con ogni probabilità renderà il gioco più reattivo e gratificante alla vista.

Non mancheranno la solita pletora di nuove caratteristiche di gameplay e aggiornamenti alla modalità di gioco single player The Journey, che nel caso del gioco precedente metteva i giocatori nei panni di un atleta in erba che muoveva i primi passi nel mondo del calcio che conta.

Fifa 18 uscirà nel corso del mese di settembre, mentre la demo giocabile, come al solito, prevedibilmente verrà rilasciata un paio di settimane prima. Il giorno del rilascio è quello del 29 settembre, mentre le piattaforme di destinazione sono PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Playstation 3, e Xbox 360. L'embargo sulle novità alle meccaniche di gioco scade sabato 10 giugno alle ore 22 (ora italiana), ovvero al termine dell'evento EA Play in occasione dell'E3 2017.