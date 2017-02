Fallout 4: Bethesda annuncia le texture in alta risoluzione

Bethesda ha annunciato che nel corso della prossima settimana renderà disponibile gratuitamente l'High Resolution Texture Pack per la versione PC di Fallout 4. Dopo tante mod che hanno migliorato questo aspetto del noto action rpg arriva, dunque, il pacchetto ufficiale, da considerarsi "una lettera d'amore ai nostri fan su PC che continuano a supportarci non solo per Fallout 4 ma per tutti i giochi che abbiamo fatto", sostiene Bethesda nel suo comunicato.

Il produttore americano fa sapere che servono 58 GB di spazio libero su disco rigido per l'installazione del pacchetto e rispettare i seguenti requisiti hardware:

Windows 7/8/10 (richiesto OS a 64-bit)

Intel Core i7-5820K o superiore

GTX 1080 8GB

8GB+ Ram

Se per motivi prestazionali o per qualsiasi altra necessità si volessero disabilitare le texture in alta risoluzione sarà sempre possibile farlo tramite la corrispondente opzione nel menù del launcher del gioco. Bethesda, inoltre, fa contemporaneamente sapere che a breve rilascerà l'aggiornamento per il supporto nativo in Fallout 4 a PS4 Pro.

Allo scopo di preparare il gioco alle texture in alta risoluzione Bethesda ha rilasciato tramite Steam l'update 1.9 per Fallout 4 in versione beta. Al di là del supporto alle nuove texture l'update si concentra sul rendere più facile l'installazione e l'utilizzo delle mod. Per la lista completa dei miglioramenti cliccate qui.