Faker fa segnare il record di utenti connessi al suo primo streaming su Twitch

Nonostante la tenera età, Faker è già una leggenda presso la community degli appassionati di League of Legends e non solo, visto che è uno dei giocatori più vincenti in assoluto nella storia degli eSport. Il mid-laner del team SK Telecom T1, il cui vero nome è Sang-hyeok Lee è infatti uno dei due giocatori ad aver vinto per tre volte i campionati del mondo di League of Legends , precisamente nel 2013, 2015 e nel 2016, come abbiamo visto qui.

SK Telekom si è recentemente spostata da Azubu a Twitch e il previsto streaming di debutto di Faker sulla piattaforma ora in mano ad Amazon ha fatto segnare dei record assoluti, il che non ha rappresentato certo una sorpresa. Andato in onda nella giornata di lunedì, lo streaming ha fatto segnare un picco di 245 mila utenti connessi contemporaneamente, il che rappresenta il record da quando Twitch esiste.

In realtà non è effettivamente la prima volta che Faker appare su Twitch. In passato uno streamer non autorizzato conosciuto come Spectate Faker, tramite un client di terze parti, ritrasmetteva le partite del forte mid-laner su Twitch, anche se all'epoca dei fatti SK Telekom aveva un accordo di esclusiva con Azubu.