Factorio è un gioco di costruzione con valutazione 'estremamente positiva' su Steam

Factorio è un gioco di strategia che si svolge all'interno di un mondo infinito 2D. I giocatori si trovano in un pianeta alieno, devono stabilire il proprio insediamento e per farlo hanno bisogno di entrare in possesso di risorse. Non tutte però sono disponibili nelle vicinanze e questo vuol dire dover costruire delle reti di collegamento per penetrare in profondità nel pianeta, con conseguente necessità di proteggere le infrastrutture.

In Factorio bisogna raccogliere risorse minerarie, ricercare tecnologie, costruire infrastrutture, automatizzare la produzione e combattere i nemici. Si parte con la deforestazione e la costruzione di bracci meccanici e nastri trasportatori, ma proseguendo nell'esperienza si avrà modo di trasformare l'insediamento in una potenza industriale, con pannelli solari di generose dimensioni, raffinazione del petrolio e cracking, fabbricazione e distribuzione di robot costruttori e logistici.

Tuttavia questo pesante sfruttamento delle risorse del pianeta non piacerà ai locali, e questo si traduce nell'approntamento delle difese militari necessarie, che a loro volta richiedono l'investimento di una certa quantità di risorse.

Il giocatore impersona un astronauta che, sopravvissuto allo schianto della navicella del suo padrone su un pianeta alieno, è costretto a costruire una base missilistica per sconfiggere le navicelle aliene e tornare sul suo pianeta natale. Il gioco è stato pubblicato su Steam dopo una favorevole campagna di finanziamento su Indiegogo nel 2013.

Non manca la modalità multigiocatore cooperativa, in cui bisogna suddividersi i compiti con gli altri giocatori e collaborare per creare strutture immense. Factorio permette anche l'installazione di mod, che possono trasformare fino in maniera considerevole l'esperienza di gioco. Il Modificatore di mappe, inoltre, permette di creare entità, nemici e terreni in maniera libera. I programmatori possono anche aggiungere il proprio codice personalizzato per variegare ulteriormente le meccaniche e i contenuti di gioco. Inoltre, mentre la parte principale è nella forma di uno scenario libero, ci sono parecchie sfide interessanti nella forma di Pacchetti scenario, disponibili come DLC gratuiti.

Factorio è sviluppato da Wube Software, un team di sviluppo formato da 15 persone con sede a Praga, in Repubblica Ceca. Lo si può acquistare su Steam a 20 Euro. Ed è disponibile anche la modalità demo.