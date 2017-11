F1 2017 arriva su Linux e supporta solo Vulkan

F1 2017, il titolo di corse automobilistiche sviluppato da Codemasters, è sbarcato ufficialmente su Linux e macOS grazie al porting di Feral Interactive. Si tratta anche del primo titolo per Linux a essere dotato del solo supporto per le API Vulkan, senza quindi supportare le API OpenGL.

Il titolo sarà ufficialmente disponibile all'acquisto per gli utenti del Pinguino e della Mela a partire dal 2 novembre, ma Feral ha già comunicato che sarà supportato soltanto il rendering tramite Vulkan su Linux. Non sono ancora noti i requisiti di sistema, che dovrebbero essere paragonabili a quelli dell'edizione per Windows.

Per utilizzare il gioco sarà necessario avere installati i driver Vulkan per la propria scheda video. Come riporta Phoronix, attualmente solo i driver di NVIDIA e AMD risultano sufficientemente maturi da consentire di giocare in tranquillità, poiché i driver Intel sarebbero ancora troppo acerbi per garantire prestazioni adeguate.

Come nota riguardo l'uso dei driver AMD, lo stato di avanzamento della versione open source sarebbe attualmente tale da consentire di giocare alla maggior parte dei titoli che supportano Vulkan a un livello paragonabile - se non forse superiore - a quello dell'alternativa ufficiale (e a sorgenti chiusi) di AMD.

Un fatto interessante è che il rilascio del titolo su macOS e Linux arriva a circa tre mesi di distanza dal lancio su Windows e su console, contrariamente a molti titoli precedenti che hanno visto un'attesa a volte lunga anni prima di sbarcare sui due sistemi operativi UNIX(-like). Un piccolo segnale positivo per i due ecosistemi, ancora però in netta minoranza tra i giocatori.