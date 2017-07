Evil Genius 2: torna il gestionale che mette i giocatori nei panni dei cattivi

Rebellion ha annunciato ufficialmente Evil Genius 2, seguito del gestionale che risale al 2004 e che ai tempi era nelle mani di Elixir Studios. Quel gioco rappresentava una sorta di potenziamento della struttura di gioco di Dungeon Keeper: era difatti diretto da quel Demis Hassabis che storicamente è stato considerato come il braccio destro di Peter Molyneux, ideatore dello stesso Dungeon Keeper.

Rebellion sorprende tutti con questo annuncio, proprio perché non si parla di Evil Genius ormai da molto tempo, e solo i giocatori con qualche capello bianco lo ricordano ancora. Mischiava lo stile canzonatorio di Dungeon Keeper all'atmosfera dei film di spionaggio degli anni '60: i giocatori dovevano allenare le spie cattive e mandarle in giro per il mondo per compiere delle missioni malvagie. Si impersonava, infatti, uno scienziato pazzo, il perfetto Villain hollywoodiano, allo scopo di conquistare il mondo.

Jason Kingsley, CEO di Rebellion, annuncia adesso il seguito di quell'indimenticabile gioco, rassicurando i giocatori sul fatto che non si tratta di un remake né di una produzione free-to-play. Evil Genius 2 avrà la dignità di un videogioco stand-alone completo, inizialmente arriverà su PC ma Rebellion non esclude l'approdo in un secondo tempo su altre piattaforme.

Lo sviluppo di Evil Genius 2 è iniziato nella scorsa primavera, per cui si avvertono i fan di non crearsi subito troppe aspettative. Rebellion è ancora in una fase aurorale dello sviluppo, anche perché ha usato il suo motore proprietario Asura. "Per questi motivi abbiamo bisogno ancora di tempo per espandere il team di sviluppo, affinare il gameplay e andare in full production", si legge sul sito ufficiale.

Inizialmente si era pensato il modello del crowd-funding per il finanziamento di Evil Genius 2, ma successivamente Rebellion ha cambiato importanti elementi nella sua strategia commerciale. Innanzitutto, ha deciso di produrre autonomamente i suoi progetti, a partire dai vari Zombie Army Trilogy, Battlezone per PSVR e Sniper Elite 3 e 4.

"Dopo il successo ottenuto da Sniper Elite e dalle altre IP di Rebellion, abbiamo pensato che non era giusto chiedere ai fan di finanziare il nostro nuovo gioco, soprattutto perché non avevamo bisogno di loro in tal senso", si legge nel comunicato. "Abbiamo la fiducia di molti giocatori e per questo riteniamo sia arrivato il momento giusto per Evil Genius 2".

"E' vero, c'è voluto un po' di tempo per arrivare a questo. Ma oggi siamo in una posizione in cui possiamo felicemente dire che Evil Genius 2 è un progetto reale".

Segnaliamo, inoltre, che adesso, usufruendo dei Saldi Estivi su Steam, è possibile acquistare l'originale Evil Genius per soli 2,49€.