Everest VR ora disponibile anche per Oculus Rift e Touch

La software house islandese Sólfar Studios ha rilasciato la versione di Everest VR per Oculus Rift e i controller Touch, comprendente una serie di contenuti inediti. È stata infatti inserita una nuova sequenza chiamata Lhotse Face mentre la God Mode è stata aggiornata con una nuova sezione documentaristica infarcita di foto storiche sulle più iconiche scalate all'Everest.

Prima disponibile solo su HTC Vive, adesso Everest VR può essere dunque acquistato anche tramite Oculus Home al prezzo di € 14,99.

Everest VR offre diverse situazioni da vivere in prima persona, come la scalata al Monte Everest ed eventi interattivi nel campo base, così come nei cosiddetti Khumbu Icefall, Hillary Step e Campo Quattro. Everest VR è stato creato in collaborazione con RVX, una società che si occupa di effetti speciali e di animazioni, che ha contribuito a riprodurre il Monte Everest attraverso tecniche di stereofotogrammetria. È realizzato con Unreal Engine 4. Ne abbiamo già parlato qui.