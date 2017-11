EVE Valkyrie: CCP rinuncia alla VR

CCP Games sta per chiudere un paio di uffici in seguito alla decisione di abbandonare lo sviluppo di prodotti in realtà virtuale. Parliamo della software house islandese tra le più attive nel campo della VR principalmente con il suo titolo EVE Valkyrie, spin-off di EVE Online dedicato proprio al gioco tramite i visori di realtà virtuale moderni.

CCP ha recentemente rilasciato la versione non-VR di EVE Valkyrie, ovvero EVE: Valkyrie – Warzone. Si tratta di uno studio che da parecchio tempo sostiene la realtà virtuale, per cui la nuova presa di posizione è molto indicativa rispetto all'interesse dei giocatori verso il settore.

La riorganizzazione ha effetto su circa 1000 posizioni di lavoro negli uffici di Atlanta e Newcastle, anche se a molti di questi impiegati sono state offerte altre posizioni sempre all'interno di CCP.

"Nonostante il successo ottenuto dai nostri giochi VR, sposteremo le nostre attenzioni sulle iniziative PC e mobile, e procederemo a un'internalizzazione dei lavori presso gli uffici di Reykjavík e di Londra", ha detto il CEO di CCP Hilmar Veigar Pétursson. "Continueremo a supportare i nostri giochi VR esistenti ma non faremo altri investimenti importanti fin quando non ci saranno le condizioni di mercato che li giustificano. Sono molto orgoglioso dei nostri giochi VR e, soprattutto, delle persone che li hanno creati".