eSport: ecco quanto vale il settore in Italia

Secondo la nuova edizione della ricerca perfezionata da PayPal e SuperData, per quanto riguarda il settore emergente degli eSport in Italia si prevede che i ricavi supereranno nel 2017 i 13 milioni di dollari e attestarsi intorno ai 14 milioni di dollari nel 2018.

La ricerca è stata condotta nel 2017 per PayPal da SuperData Research in 12 mercati europei, con l’obiettivo di recuperare ed esaminare i dati più recenti su quello che si conferma come uno dei settori più promettenti per l’online economy. PayPal e SuperData prevedono che l’ammontare dei ricavi da eSports si attesterà su quasi

In Italia, gli appassionati di eSports crescono del 24% rispetto allo scorso anno e sono oggi 1.245.885 in totale. La percentuale più alta di appassionati di eSports in Italia si trova nella fascia 18-34 anni, con un totale del 51%; il 32% degli eSporter va dai 35 ai 65 anni, con una presenza massiccia di uomini (88%) e ancora relativamente poche donne (12%).

Quanto alle altre nazioni, i protagonisti principali della crescita per l’anno prossimo saranno ancora la Svezia (patria di uno dei giocatori eSports più popolari, lo YouTuber PewDiePie), la Russia, la Francia e il Regno Unito, sia in termini di ricavi nei rispettivi mercati che di numero di spettatori per gli eventi eSports.

La popolarità degli eSports in Europa è favorita dall’ampia diffusione dell’accesso a Internet e in particolare ai social media. Molte persone ritengono che gli eSports siano popolari soprattutto in Asia orientale, dov’è presente il maggior numero di utenti Internet . L’Europa, tuttavia, sta rapidamente recuperando terreno.

Secondo SuperData, il settore dei giochi digitali è dominato quasi completamente dai millennial: tra le persone interessate agli eSports le due fasce d’età più numerose sono quelle di 18-24 e 25-34 anni (insieme, questi gruppi costituiscono il 62% dell’audience). Solo il 10% degli appassionati di eSports ha più di 45 anni.

Anche se la suddivisione in base al sesso mostra che gli appassionati di eSports sono principalmente uomini (in Europa l’84% dei giocatori eSports sono di sesso maschile, contro il 16% di sesso femminile), in Svezia, Francia, Regno Unito e Polonia le donne fanno registrare le percentuali più alte, con il 24%, 22%, 22% e 19%, rispettivamente. Qui l’Italia è uno dei due fanalini di coda assieme ad Israele, Spagna, Ungheria e Russia.