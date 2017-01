Elon Musk apprezza Overwatch, ma vorrebbe di più dalla narrazione videoludica

Elon Musk è una delle menti più brillanti dei nostril tempi, CEO di società in ascesa come SpaceX e Tesla Motors, ma anche co-fondatore di Paypal. Il suo patrimonio viene stimato in oltre 12 miliardi di dollari e i progetti sui quali è al lavoro sono innumerevoli, eppure sembra avere ancora un po' di tempo da dedicare ad una delle sue passioni: i videogiochi. Non è un mistero infatti che Musk sia particolarmente appassionato di Overwatch, come era già emerso da alcuni tweet pubblicati sul suo profilo personale nello scorso mese di giugno.

Durante un'intervista concessa a Sam Altman, presidente della startup Y Combinator, l’imprenditore sudafricano ha ribadito il proprio apprezzamento nei confronti di Blizzard Entertainment, anche per quanto riguarda Hearthstone, il gioco più apprezzato dai suoi figli. Secondo Musk l’industria contemporanea dovrebbe sviluppare maggiore attenzione nei confronti della narrazione, spesso trascurata in produzioni che invece dovrebbero sfruttarla come punto di forza.

La pietra di paragone presa in considerazione è Deus Ex, in particolare il primo capitolo sviluppato da Ion Storm. “Penso che la narrazione sia davvero trascurata. È il tipo di critica che ho sentito sull’ultimo Deus Ex, ovvero che la narrazione sia poco convincente”, ha commentato a chi gli suggeriva di provare titoli come The Last of Us e Uncharted 2.

“Il Deus Ex precedente e quello originale avevano un tipo di racconto eccezionale. Nei vecchi giochi la grafica e il sonoro erano pessimi, quindi bisognava per forza di cose fare affidamento sul lato narrativo”.