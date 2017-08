Electronic Arts: le critiche a Mass Effect Andromeda sono state ingiuste

Qualche giorno fa Electronic Arts ha confermato che Mass Effect: Andromeda non riceverà ulteriori contenuti destinati alla modalità single-player e che le novità previste d’ora in avanti riguarderanno esclusivamente il comparto online.

Peraltro la serie era già stata messa in stand by nello scorso mese di maggio, in seguito a un riassetto interno a BioWare. La sede di Montreal è stata assorbita da EA Motive, lo studio di sviluppo guidato da Jade Raymond che sta lavorando alla campagna single-player di Star Wars: Battlefront II, mentre BioWare Edmonton e BioWare Austin sono state lasciate libere di procedere senza sosta allo sviluppo di Anthem.

Data la situazione, sembra che il futuro della saga di Mass Effect sia ancora tutto da valutare, tuttavia i vertici di Electronic Arts ritengono che il circo mediatico creatosi questa primavera attorno ad Andromeda sia stato eccessivo rispetto alla qualità intrinseca del prodotto. A dichiararlo è stato il presidente Patrick Soderlund, in una recente intervista.

“Non sono abituato a questo genere di esternazoni, ma in questo caso credo che il gioco abbia ricevuto più critiche di quante ne meritasse”, spiega Soderlund. “Credo che in realtà si tratti di un gran gioco. Certo, siamo consapevoli che avremmo potuto gestire meglio alcuni aspetti, ma nel complesso, se si acquista il gioco adesso e con tutti i contenuti disponibili in questo momento, credo che sia un titolo meritevole”.

“In secondo luogo va tenuto presente che un franchise come quello di Mass Effect ha una fanbase molto ampia; ho sentito persone dire che Electronic Arts non realizzerà un altro Mass Effect. Non vedo per quale ragione non dovremmo tornare ad occuparci di Mass Effect. Perché no? È un universo spettacolare, è una serie amata, ha molti fan, ed è un gioco che ha fatto molto per EA e BioWare”.

Ciò nondimeno, Soderlund ha precisato anche che il ritorno del franchise dovrà per forza di cose coincidere con l’introduzione di novità importanti e di grande sostanza, capaci di riportare la serie ai vertici.