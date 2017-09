EIC Winter 2017, arriva CS:GO

ESL ha annunciato l'arrivo del popolare titolo di eSport Counter-Strike Global Offensive all'interno dell’ESL Italia Championship Winter Challenge 2017. Il torneo di CS:GO vanterà un montepremi di tutto rispetto per la scena italiana di Counter-Strike, con i team che si andanno a contendere ben 2500€.

E' stato annunciato anche il programma, che partirà lunedì 9 ottobre e proseguirà con sette playday settimanali fino al 4 dicembre. Si attende l'annuncio dei team che saranno coinvolti nell'evento, che saranno invitati dall'organizzazione sulla base di una serie di criteri come stabilità del team e risultati conseguiti.

Non perderti lo speciale su CS:GO

Si parla di una chance molto importante per CS:GO, che in Italia fatica a diventare realmente popolare, ma che è in crescita alla luce dell'interessante numero di team iscritti all’ultima stagione di

ESL Italia Championship è il campionato più importante nel panorama italiano degli eSports. I giochi coinvolti nella Winter Season 2017, al di là di CS:GO, sono League of Legends e Rainbow Six: Siege. La Winter Season 2017 terminerà in un grande evento LIVE a dicembre: per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ESL Pro.

Per quanto riguarda CS:GO e Italia, però, l'evento più imminente riguarderà il GamesWeek che si svolgerà a Milano nel fine settimana. In questa cornice, infatti, si terrà lo scontro conclusivo della fase finale del qualifier per l’IeSF World Championship, organizzato da ITeSPA (Italian e-Sports Association). La fase online preliminare ha visto trionfare gli ExAequo in rimonta sui WaterDogs. Saranno dunque loro a partecipare alle finali LAN in programma al Milan Games Week 2017 e a sfidare il TeamYT, che tra gli altri vede la presenza nelle sue fila di GUGLi, già intervistato da noi in occasione dello speciale su CS:GO. Il team vincente ottiene un posto alle finali dell’IeSF World Championship di Busan, Corea del Sud.