Dragon's Dogma: Dark Arisen è adesso disponibile su PlayStation 4 e Xbox One

Capcom ha rilasciato l’edizione rimasterizzata di Dragon’s Dogma: Dark Arisen per PlayStation 4 e Xbox One. Per celebrarne il lancio è stato pubblicato un nuovo trailer.

Ambientato in un epico mondo fantasy, Dragon’s Dogma: Dark Arisen unisce un esaltante e profondo sistema di combattimento con la libertà di esplorazione e interazione di un ricco, vivo e pulsante mondo di gioco. È possibile scegliere tra nove classi differenti e prendere parte all'avventura insieme a tre personaggi controllati dall’IA.

Questi preziosi alleati sono in grado di combattere in modo indipendente e si evolveranno nel corso del gioco, contribuendo a recidere le quattro teste dell'Hydra e sconfiggere altri terrificanti nemici a bordo dei grifoni.

Il titolo include tutti i contenuti originali di Dragon’s Dogma e dell’espansione Dark Arisen (mappa di gioco Bitterblack Isle, nuovi nemici, nuove quest, nuove armi e corazze) riproposti con una grafica migliorata.