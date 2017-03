Drago d'Oro è il premio italiano che celebra le eccellenze del mondo videoludico e ne promuove il valore culturale e artistico, sostenuto da AESVI, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia. Ispirato dallo statunitense The Game Awards e dal britannico BAFTA Video Games Award, Il Premio Drago d'Oro conferisce un riconoscimento ai migliori videogiochi pubblicati nel corso del precedente anno.

A vincere l'edizione 2017 del Premio Drago d'Oro è stato Final Fantasy XV, premiato nel corso della cerimonia che si è tenuta ieri sera a Roma, presso il Guido Reni District nell’ambito di Let’s Play - Festival del Videogioco. Il premio è stato ritirato da Hajime Tabata, Director del gioco, sbarcato nella Capitale per partecipare all’atteso evento del Drago d’Oro.

Hajime Tabata

A conquistare il Premio Speciale del Pubblico è stato invece Uncharted 4: Fine di un Ladro, assegnato dal pubblico dei videogiocatori e appassionati. FIFA 17 si è aggiudicato la statuetta di Videogioco più Venduto dell’anno 2016, assegnata sulla base delle rilevazioni di GfK, gruppo leader nel settore delle ricerche di mercato.

Per il Drago d'Oro Italiano, sezione del Premio volta a dare rilievo all'eccellenza videoludica Made in Italy, la statuetta del Miglior Videogioco Italiano è stata vinta da Redout, sviluppato dal talentuoso studio di sviluppo torinese 34BigThings. Il vincitore della categoria Miglior Game Design è stato Little Briar Rose dello studio di sviluppo bresciano Elf Games Works, Valentino Rossi The Game della milanese Milestone ha conquistato il premio della categoria Miglior Realizzazione Tecnica e il premio della Miglior Realizzazione Artistica è andato a The Town of Light dello studio fiorentino LKA.

Fumito Ueda

Quest’anno diversi ospiti d’eccezione hanno calcato il palco del Drago d’Oro per ritirare alcuni tra i premi più ambiti: a Marco Conti, Car Handling Designer di Playground Games, è stato consegnato il premio di Miglior Videogioco di Corse per Forza Horizon 3, distribuito da Microsoft; infine Takeshi Furukawa, Tomonobu Kikuchi e Fumito Ueda, rispettivamente Composer, Music Producer e Creatore di The Last Guardian, distribuito da Sony Interactive Entertainment Inc., hanno ritirato per questo titolo i premi di Miglior Colonna Sonora e Miglior Personaggio. E proprio a Fumito Ueda, per la prima volta nella storia del Drago d’Oro, è stato consegnato lo speciale Premio alla Carriera, che celebra gli eccezionali traguardi di uno dei principali protagonisti della scena videoludica mondiale.

Per conoscere l'elenco completo dei vincitori di ognuna delle 24 categorie del Drago d’Oro 2017 consultate il sito ufficiale.