Double Dragon IV adesso disponibile su Steam e PS4

Come precedentemente annunciato, Double Dragon IV viene reso disponibile nella giornata di oggi su Steam e su PS4, mentre c'è un lieve posticipo per quanto riguarda la versione per la console Sony solo per quanto riguarda i mercati orientali. Si tratta del sequel ufficiale della nota serie di picchiaduro a scorrimento orizzontale diventata così popolare negli anni '80.

La software house produttrice AcrSystemWorks ha celebrato il rilascio con un nuovo trailer che dettaglia le caratteristiche di gioco, mostra modalità duel mode e tower, i nuovi nemici, i personaggi giocabili, i boss e le nuove location. Il titolo offre una grafica in pieno stile grafico 8-bit NES, portando avanti la storia vissuta nel secondo capitolo Double Dragon II: The Revenge.

Arc System Works è un team di sviluppo con sede a Yokohama, in Giappone, che ha acquisito i diritti sulla serie nel 2015 ed è ora pronta per rilasciare il suo primo capitolo di Double Dragon.

Allo sviluppo hanno contribuito diversi autori della serie originale, come il direttore di quei progetti Yoshihisa Kishimoto e l'artista che realizzò i personaggi Koji Ogata, ma anche il compositore Kazunaka Yamane e il programmatore Kei Oyama. Il gameplay risulterà immutato e la grafica a sprite ritornerà in tutto il suo originale splendore. Il gioco avrà la modalità storia, ma non mancherà l'opportunità di affrontare l'avventura insieme a un amico nella dual mode.

Double Dragon vedeva come protagonisti i due fratelli esperti nelle arti marziali Billy e Jimmy Lee. Quando vedono rapita l'amica Marian dai Black Warriors capiscono che il vero obiettivo di questi ultimi sono i segreti della loro disciplina. I due fratelli iniziano la loro avventura a mani nude nell'intento di sgominare i banditi e liberare Marian.

Double Dragon IV si può adesso acquistare su Steam a 6,99€.