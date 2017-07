Doomfist è il venticinquesimo eroe giocabile in Overwatch

E' arrivato Doomfist. Il venticinquesimo eroe di Overwatch è stato reso accessibile su console e PC a partire dalla serata di ieri e nel corso della notte. Si tratta di un personaggio che va ad aggiungersi al roster degli eroi d'attacco e ha caratteristiche prevalentemente melee, con la possibilità di concatenare opportunamente le abilità in una serie di "combo" particolarmente efficaci.

La caratteristica principale di Doomfist, da cui è tratto il nome, è il particolare guanto cibernetico che indossa e che è stato mostrato sin dal trailer di lancio del gioco lo scorso anno, suscitando una forte attesa tra il pubblico. Questo guanto permette di eseguire attacchi particolarmente potenti, mentre l'abilità d'attacco primaria è un piccolo cannone ad impulsi che può sparare fino a quattro colpi e non richiede ricarica manuale, funzionando similmente al recupero dei "blink" di Tracer.

Il nuovo eroe porta un elemento innovativo in Overwatch, dal momento che le abilità offensive di tutti gli eroi presenti fino ad ora sono sempre state fondamentalmente basate su colpi dalla distanza mentre Doomfist fa delle abilità corpo-a-corpo una componente fondamentale delle proprie strategie d'attacco. Proprio questa particolarità servirà a sparigliare le carte con la composizione dei team più efficaci, rappresentando Doomfist una nuova incognita che potrebbe dare filo da torcere anche alle più rodate sinergie di personaggi.

Tra le altre abilità del nuovo eroe vi è Rocket Punch, una sorta di carica verso i nemici che causa danno aggiuntivo nel caso in cui un avversario resti preso contro un muro, Rising Uppercut, un montante che sbalza in aria l'oppositore e Seismic Slam, con cui Doomfist compie un balzo in avanti per superare le linee nemiche. Meteor Strike è invece la mossa finale di Doomfist, che lo vede sparire nel cielo per piombare dall'alto sui nemici causando danno ad area (utile da combinare con le ultimate di Zarya, Ana, D.Va, Reaper, Mei, Phara per ottenere gli esiti più devastanti).

Per poter utilizzare Doomfist è sufficiente aggiornare il client di gioco, operazione che avverrà automaticamente all'apertura dell'applicazione Blizzard Desktop. L'introduzione di Doomfist viene accompagnata inoltre da alcune piccole modifiche sia all'esperienza generale di gioco sia ad alcuni personaggi, come è possibile leggere nelle note ufficiali della patch, consultabili a questo indirizzo.