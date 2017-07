DooM: al via weekend gratuito e altre novità

Innanzitutto, DooM è disponibile gratuitamente per qualche giorno: per la precisione, a partire dalle 18:00 (ora locale) di giovedì 20 luglio su Xbox One, dalle 19:00 di giovedì 20 luglio su PC e dalle 18:00 giovedì 27 luglio su PlayStation 4. La versione gratuita di DooM consente di provare i primi due livelli della modalità campagna e offre accesso illimitato a quella multigiocatore. Si possono provare anche le modalità Arcade e l'editor SnapMap.

In questo weekend, inoltre, lo si può acquistare in via definitiva a un prezzo decisamente interessante, ovvero di 14,99 €, per quanto riguarda la versione digitale. Non solo le uniche recenti novità su DooM, perché id Software parla di diversi miglioramenti trasversalmente a tutta la parte multiplayer, e non solo.

"Abbiamo ritirato il Season Pass di DOOM e reso disponibili i DLC multigiocatore a tutti", scrive. Game Director di DooM. "Parliamo di tre pacchetti che includono nove tra le nostre migliori mappe, tre armi aggiuntive, tre demoni giocabili aggiuntivi, nuovo equipaggiamento, nuove corazze e altro ancora, senza contare funzionalità come il supporto ai bot, che i giocatori apprezzano ormai dallo scorso anno".

L'aggiornamento 6.66 introduce un nuovo sistema di progressione per la parte multigiocatore, con cui sono state cambiate le modalità di sblocco di armi, demoni ed equipaggiamento aggiuntivo e le opzioni di personalizzazione delle armi. "Invece di essere basato sul caso, come il sistema attuale, adesso tutto viene sbloccato soddisfacendo dei requisiti di livello specifici e/o superando le sfide di gioco", aggiunge Stratton.

id Software ha anche sostituito il sistema dei moduli hack con le nuove rune. Come per il sistema delle rune della campagna di DooM, le rune multigiocatore sono abilità permanenti ottenute dal giocatore e disponibili nella sua dotazione. A differenza dei moduli hack, le rune non necessitano di attivazione e non hanno una scadenza. Le rune rappresentano abilità persistenti che diventano parte integrante dello stile di gioco di ciascun giocatore. I giocatori abituali di DooM, inoltre, noteranno diversi miglioramenti anche all'interfaccia di gioco.

Per poter realizzare la transizione verso il nuovo sistema, id Software ha dovuto praticare una serie di cambiamenti al conteggio dell'esperienza, come scrive ancora Stratton: "Una nota per i giocatori veterani: sappiamo che avete sbloccato numerosi oggetti tramite il sistema attuale e/o l'acquisto dei DLC. Vogliamo assicurarvi che non solo potrete scegliere di conservare tutti questi oggetti, ma anche di sbloccare eventuali elementi non ancora in vostro possesso tramite il nuovo sistema. Per renderlo possibile, riporteremo tutti i veterani al livello 0. Niente panico, poiché questo numero indica esclusivamente il vostro livello. Tutti i giocatori veterani avranno l'opzione di azzerare completamente la propria progressione (e, di conseguenza, tutti gli oggetti ottenuti) e ripartire da capo con il nuovo sistema, OPPURE possono conservare armi, equipaggiamento, demoni e personalizzazioni acquisite o acquistate e sbloccare gli elementi restanti tramite il nuovo sistema. Indipendentemente dalla scelta, i veterani verranno insigniti di una menzione d'onore speciale per celebrare i loro successi nella precedente versione del gioco. Per i pochi che hanno ottenuto il livello Uccisore massimo, abbiamo in serbo una menzione d'onore davvero speciale".