Divinity: Original Sin II ha venduto 660.000 copie nel primo mese

Secondo le stime di SuperData, Divinity: Original Sin 2 ha già riscosso un buon successo sul mercato digitale, vendendo 660.000 copie nel primo mese. Come evidenzia la società di analisi, gli appassionati dimostrano di essere ancora interessati alle esperienze single-player, nonostante il dibattito sulla crescita dei giochi come servizio si sia sempre più d'attualità.

SuperData evidenzia inoltre una crescita del 15% del mercato digitale rispetto allo scorso anno, con un totale di 8.3 miliardi di dollari spesi complessivamente su PC, console e mobile. Nel 2016 erano state registrate entrate per 7.2 miliardi di dollari.

Peraltro Destiny 2 ha permesso al segmento console di crescere del 25%. Per il momento il titolo di Bungie ha ottenuto il lancio digitale migliore di sempre su console, con un significativo incremento rispetto al primo capitolo della serie. Il precedente record era detenuto da Call of Duty: Black Ops III.

Osservando le classifiche PC del mese di settembre, si può notare che Playerunknown’s Battlegrounds ha conquistato la quarta posizione, davanti a titoli di grande successo come Crossfire e World of Warcraft e alle spalle di League of Legends, Fantasy Westward Journey Online II e Dungeon Fighter Online. Su console Destiny 2 precede FIFA 18 e NBA 2K18, entrambi in crescita rispetto alle edizioni precedenti.

Di seguito la top 10 suddivisa per piattaforma:

PC

1. League of Legends

2. Fantasy Westward Journey Online II

3. Dungeon Fighter Online

4. PlayerUnknown’s Battlegrounds

5. Crossfire

6. World of Warcraft

7. World of Tanks

8. Divinity: Original Sin 2

9. Overwatch

10. Counter-Strike: Global Offensive

Console

1. Destiny 2

2. FIFA 18

3. NBA 2k18

4. Grand Theft Auto V

5. FIFA 17

6. Battlefield 1

7. Madden NFL 18

8. Call of Duty: Black Ops III

9. Call of Duty: Infinite Warfare

10. Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Mobile