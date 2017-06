Diablo III: disponibile il pacchetto Ascesa del Negromante

Blizzard ha pubblicato il pacchetto Ascesa del Negromante, che riporta l’iconica classe del negromante su Diablo III: Reaper of Souls per PC, PlayStation 4 e Xbox One. “I soldati caduti di Sanctuarium hanno atteso a lungo questo momento: il negromante ha finalmente fatto ritorno per affiancarli in battaglia contro i demoni degli Inferi Fiammeggianti”, si legge nella descrizione ufficiale.

“I negromanti sono oscuri incantatori, che attingono al potere del sangue e delle ossa per evocare dai resti dei nemici caduti terrificanti eserciti di servitori non morti. I negromanti sono maestri delle arti oscure che cercano di preservare l'Equilibrio tra le forze della vita e della morte a Sanctuarium, a costo di far esplodere diverse migliaia di demoni lungo la strada”.

Oltre a introdurre la nuova classe, l’aggiornamento contiene vari accessori, tra i quali il grottesco Golem Incompleto come mascotte del gioco, l’oggetto cosmetico Ali del Guardiano delle Cripte per tutti i personaggi di Diablo III, due slot personaggio aggiuntivi, due schede inventario (solo per la versione PC), il ritratto, lo stendardo, lo stemma e il fregio del negromante e infine il vessillo del Maestro del sangue.

Raggiungendo questo indirizzo è possibile consultare il Libro del Negromante, dove viene narrata la storia della classe ed è disponibile un grimorio completo di incantesimi, rune, armi e armature: una risorsa ideale per chi intenda affrontare le sfide della Stagione 11, a partire dal 20 luglio.

"Siamo entusiasti di continuare la nostra celebrazione del ventesimo anniversario di Diablo riproponendo una delle classi preferite di tutti i tempi dalla community nel pacchetto Ascesa del Negromante", ha dichiarato Mike Morhaime, presidente e cofondatore di Blizzard Entertainment. "Non vediamo l'ora di conoscere una nuova generazione di negromanti che esplorano la modalità Avventura, scoprendo nuove configurazioni dei personaggi e facendo esplodere cadaveri nei Varchi Maggiori di tutta Sanctuarium".

I giocatori console potranno ottenere il primo tesoro leggendario grazie all’edizione digitale Eternal Collection, che include Ascesa del Negromante, Diablo III e l’espansione Reaper of Souls per PlayStation 4 e Xbox One.

Il pacchetto Ascesa del Negromante è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One ad un prezzo di 14.99 euro.