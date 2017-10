Destiny 2 ha venduto più di qualsiasi altro gioco del 2017 in meno di un mese

In meno di un mese dal debutto Destiny 2 ha raggiunto e superato i numeri di Ghost Recon, Zelda e Horizon Zero Dawn, e adesso si trova in prima posizione nella classifica dei giochi più venduti del 2017 negli Stati Uniti. A rivelare il traguardo raggiunto dal nuovo titolo Activision è NPD Group, una delle società d'analisi del mercato gaming più affidabili. Lo shooter sci-fi è stato lanciato su console il 6 settembre e già a fine mese è divenuto il più venduto da inizio anno.

L'analista di NPD Mat Piscatella ha commentato: "Destiny 2 è stato il gioco più venduto di settembre, con numeri superiori rispetto a tutti gli altri titoli presentati nel 2017. Con un mese di vendite Destiny 2 è diventato il gioco più venduto del 2017 fino ad oggi". Se si prendono come riferimento gli ultimi 12 mesi, invece, Destiny 2 è il terzo titolo di maggiore successo, dietro Battlefield 1 e Call of Duty: Infinite Warfare, che ad oggi hanno venduto più copie.

"La spesa combinata di Destiny 2 fra versioni digitali e scatolate ha superato quella fatta registrare nel mese di lancio dal precedente capitolo della serie, Destiny, che è stato rilasciato a settembre 2014", ha continuato l'analista. I numeri dello sparatutto confermano una delle tendenze più evidenti nel mercato videoludico, dettata dall'interesse suscitato dai videogiochi basati principalmente sulle modalità di gioco in multiplayer online.

Molti produttori stanno passando alla strategia "games-as-a-service" per sfruttare il sistema delle microtransazioni in-game per garantire un flusso di cassa superiore nel lungo periodo, ma è da sottolineare che i giochi multiplayer vendono meglio dei titoli con esperienze single-player lineari anche senza considerare l'apporto economico garantito dagli acquisti in-app. Un esempio del successo dei titoli "online-first" è PUBG, che ha macinato record su record su Steam.

Destiny 2 otterrà certamente un discreto boost nelle vendite nei prossimi giorni grazie al rilascio per PC (di oggi, 24 ottobre) all'interno della piattaforma proprietaria di Blizzard Battle.net. Le vendite digitali sulla piattaforma, però, non verranno conteggiate dalle analisi di NPD.