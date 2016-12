Descent Underground in sviluppo su GOG.com

Descent: Underground è adesso disponibile su GOG.com come titolo "In Development", etichetta che segnala che il gioco viene venduto anche se lo sviluppo non è stato ancora completato in modo da portarlo a termine con l'ausilio della community dei giocatori. In Development, quindi, è la variante in salsa GOG dell'Accesso Anticipato di Steam come già visto qui.

Descent: Underground è il seguito del famoso shooter a 6 gradi di libertà che nel 1995 meravigliò tutti. Basato su Unreal Engine 4, introduce un nuovo e più accurato modello di volo, con la possibilità di personalizzare e potenziare la propria nave e imbarcarsi in adrenaliniche e complesse missioni.

Descendant Studios, la software house che si sta occupando di questo gioco, introdurrà ulteriori elementi di gioco man mano che lo sviluppo procederà, come nuovi tipi di nave, armi, gadget, opportunità di interazione con gli scenari, missioni della campagna single player, e altro ancora. Se si acquista Descent: Underground adesso, inoltre, si beneficia di uno sconto del 50% rispetto al prezzo standard. Altri dettagli si trovano qui.

Descent: Underground valorizzerà le abilità dei giocatori all'interno di combattimenti che coinvolgeranno 10, 20, 30 e più persone, che dovranno combattere e allo stesso tempo andare alla ricerca di minerali per finanziare la crescita.

Si ambienterà nei campi di asteroidi tra Marte e Giove tra circa 300 anni in un ipotetico futuro. Giganti corporazioni hanno preso il posto dei governi nazionali e stanno competendo in una corsa all'oro e nelle estrazioni minerarie. Le abilità di volo e di combattimento dei loro piloti diventano così fondamentali e le loro battaglie vengono trasmesse anche sulla Terra in modo che ognuno possa scegliere il proprio pilota preferito!

Per altri dettagli su Descent: Underground cliccate qui.