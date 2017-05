Darksiders III è ufficiale, ecco il primo trailer e i requisiti di sistema

Nella giornata di ieri Darksiders III è stato rivelato per sbaglio attraverso le pagine di Amazon e a distanza di poche ore THQ Nordic ha diramato l’annuncio ufficiale: il gioco è attualmente in sviluppo e uscirà nel 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

“Come promesso, ci siamo presi il nostro tempo per assicurare che il prossimo Darksiders sia appetibile per i giocatori action adventure e i più fedeli sostenitori della serie possano sognare ancora”, ha commentato Lars Wingefors, co-fondatore e CEO di THQ Nordic AB.

Com’era già emerso in precedenza, il progetto è sviluppato da Gunfire Games, per larga parte composto da ex membri di Vigil Games, gli autori dei primi due capitoli. “Il team Gunfire ha avuto un coinvolgimento profondo su tutti gli aspetti del franchise di Darksiders fin dal suo concepimento”, ha aggiunto Reinhard Pollice, direttore della divisione Business and Product Development di THQ Nordic. “Non esiste team più qualificato per creare Darksiders III, a partire dalla nostra imprevedibile ed enigmatica eroina Furia, una maga che viene considerata la più potente tra i quattro Cavalieri dell’Apocalisse”.

Nel frattempo sulla pagina Steam dedicata al gioco sono apparsi i primi requisiti di sistema per la versione PC. Ovviamente viene fatto presente che, trattandosi di specifiche preliminari, è molto probabile che avvengano modifiche in futuro.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 7 / 8 / 10 64 bit

Processore: Intel Core i5-2400, AMD FX-6100, or better

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: Recent Shader Model 5 GPU with 2 GB VRAM

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

In Darksiders III si vestiranno i panni di Furia, maga dei quattro Cavalieri dell’Apocalisse che dovrà riuscire dove altri hanno fallito, ovvero dare la caccia ai Sette Peccati Capitali e riportare l’equilibrio tra le forze che hanno sconvolto la Terra. I giocatori potranno sfruttare le doti magiche della protagonista per svelare le sue varie forme, ognuna in grado di proporre nuove armi, mosse e abilità. Il gioco promette inoltre un mondo aperto e dinamico, composto da diversi ambienti di gioco e da numerosi segreti tutti da scoprire.

Di seguito vi riportiamo il primo trailer.