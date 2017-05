Darksiders 3 rivelato per sbaglio in anticipo con le prime immagini

Questa volta si impersona Furia, uno dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, che combatte con la sua frusta e la sua magia. Furia è l'unico Cavaliere di sesso femminile e sarà chiamata a ristabilire l'equilibrio tra il bene e il male sulla Terra. Questi dettagli sono stati rivelati per sbaglio da Amazon prima dell'annuncio ufficiale del gioco tramite questa pagina.

Furia può variare la forma del suo corpo per sprigionare vari tipi di abilità e trasformarsi in una serie di armi. Darksiders 3 si baserà su un mondo aperto popolato di entità che vivono di vita propria. Il giocatore dovrà esplorare in lungo e in largo gli scenari per carpirne i più reconditi segreti.

L'obiettivo finale di Furia sarà quello di sconfiggere i Sette Peccali Capitali e i loro servi, che variano da creature mistiche a esseri degenerati. Ritorna lo stile artistico maturo tipico della serie, con scenari post-apocalittici come gli onirici luoghi del paradiso ma anche i tetri meandri dell'inferno.

Darksiders 3 è sviluppato da Gunfire Games ed è prodotto da THQ Nordic. È previsto nei formati PC, PS4 e Xbox One. Amazon indica quale data di rilascio quella del 31 dicembre 2018, ma è probabile che Darksiders 3 arrivi prima.