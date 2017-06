Cyberpunk 2077: "pagate il riscatto o rilasceremo documenti interni"

Alcuni documenti interni relativi a Cyberpunk 2077, gioco di CD Project Red da lungo tempo annunciato ma non ancora lanciato, sarebbero stati rubati ed è stato chiesto un riscatto. Ad affermarlo è l'azienda stessa, che ha diffuso un comunicato sui propri profili dei vari social netowrk per spiegare la situazione.

Il messaggio dell'azienda punta a informare gli utenti riguardo la situazione e ciò che comporta, avvisandoli che tali documenti non rappresentano più lo stato effettivo del gioco.

"È stata fatta una richiesta di riscatto, nella quale si afferma che se non dovessimo soddisfarla, i file saranno rilasciati al pubblico. Non cederemo alle richieste di questo individuo o di questi individui che ci hanno contattato, e questo potrebbe anche portare alla pubblicazione dei file online. Le autorità legali saranno informate della situazione.

I documenti sono vecchi e in larga parte non rappresentativi della visione attuale del gioco. Ciononostante, se avete in programma di giocare a Cyberpunk 2077, sarebbe meglio per voi evitare qualunque informazione che non venga direttamente da CD Project Red.

Quando sarà il momento avrete maggiori informazioni su Cyberpunk 2077 - in via ufficiale."

Non è chiaro chi siano gli individui coinvolti e perché vogliano cercare di colpire CD Project Red con materiale datato. In un periodo ricco di falsi e montature ad arte, però, c'è chi pensa che questa non sia che una mossa di marketing da parte di CD Project Red: dopotutto, questa sembra proprio una trama cyberpunk, in cui un individuo ruba informazioni preziose ad un'azienda e cerca di trarne profitto.

Per quanto suggestiva e a tema, questa ipotesi non è attualmente suffragata da alcun elemento. L'evolversi della situazione nel corso delle prossime settimane permetterà di avere un quadro più chiaro. Cyberpunk 2077 non sembra ancora vicino al rilascio e non è nota nemmeno una data indicativa di lancio.