Counter-Strike Global Offensive: arriva la mappa Canals ispirata a Venezia

Valve ha appena annunciato il rilascio di una nuova mappa per Counter-Strike Global Offensive chiamata Canals e ambientata a Venezia. Due importanti attrazioni turistiche sono minacciate da un gruppo terroristico conosciuto come Phoenix e la squadra di anti-terrorismo SEAL Team 6 è stata chiamata per bloccare la minaccia.

È stato fatto uno studio molto attento al fine di riprodurre fedelmente lo stile architetturale della città di Venezia, e adattare i suoi angusti ambienti al gameplay di CS GO. La parte degli anti-terroristi si compone di un'ampia area mentre una zona a forma di T contiene diversi siti dove vanno piazzate le bombe a cui è possibile accedere penetrando in stretti corridoi.

Il primo sito si trova in un ambiente piuttosto largo che premia l'utilizzo delle granate fumogene e l'abilità con i vari fucili, mentre il secondo sito è collocato all'interno di un ambiente chiuso dove gli shotgun la faranno da padroni. Quest'area presenta molte coperture che potrebbero indirizzare i giocatori verso un approccio stealth.

Anche se l'ambientazione è quella di Venezia, gli artisti di Valve hanno creato delle aree molto pulite e chiare da interpretare in modo da non porre frizioni all'azione dei giocatori. "Vedremo come la nuova mappa sarà accolta dai giocatori. Come per il passato ascolteremo il feedback della community e valuteremo come migliorare i nuovi contenuti", si legge sul blog di Counter-Strike.

Non è l'unica novità per Counter-Strike, visto che è stato aggiornato anche il modello dei Phoenix Terrorist. Valve recentemente aveva cambiato anche i SAS Counter-Terrorist, con l'obiettivo di migliorare la leggibilità dei vari soldati coinvolti nel conflitto e aumentare la fedeltà visiva. C'è anche lo Spectrum Case, con 17 nuove skin per le armi disegnate dalla community. Trovate tutto nella gallery in questa pagina.