Commissione Europea contro Steam: possibili ostacoli alla libera circolazione dei prodotti

Secondo questo comunicato stampa sono in corso tre indagini riguardo a presunti ostacoli al cosiddetto "parallel trade", ovvero alla libera circolazione dei beni all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea. Una di queste indagini riguarda i videogiochi e tira in ballo Valve e Steam insieme a cinque produttori di videogiochi, ovvero Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media e ZeniMax.

La Commissione Europea sospetta che Valve e i produttori in questione abbiano distribuito delle chiavi di attivazione dei giochi che funzionano selettivamente in alcune nazioni della Ue e non in altre, il che violerebbe il principio del "parallel trade". I produttori di videogiochi sosterrebbero queste pratiche per evitare che i consumatori comprino i giochi nelle nazioni in cui costano meno e li utilizzino effettivamente all'interno delle nazioni in cui costano di più.

La Commissione sta indagando se le pratiche in atto su Steam o vigenti in passato possano violare le regole di concorrenza della Ue riducendo la concorrenza transfrontaliera. Fra i giochi al centro delle attenzioni della Commissione titoli appartenenti ai generi sportivo, simulativo e d'azione.