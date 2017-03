Come altre avventure classiche LucasArts, anche Full Throttle avrà la sua Remastered

GOG.com ha annunciato di aver iniziato ad accettare i pre-order per Full Throttle Remastered, una delle più amate avventure grafiche LucasArts degli anni '90. L'avventura punta e clicca può essere pre-acquistata adesso per usufruire di uno sconto del 20%.

Full Throttle Remastered funzionerà su Windows, Mac e Linux, sarà disponibile il 18 aprile e in questo momento può essere acquistato a € 11,99. Inoltre, per festeggiare l'avvenimento il creatore del gioco, oltre che di molte altre avventure LucasArts che hanno fatto la storia, Tim Schafer, terrà uno streaming dedicato a Full Throttle su Twitch nel giorno di venerdì 17 marzo.

Uscito originariamente nel 1995, Full Throttle vede come protagonista il burbero centauro Ben, capo di una banda di motociclisti chiamata Polecats, alle prese con un losco affare che potrebbe portare alla fine dei veicoli a motore a favore degli hovercraft.

Full Throttle non è l'unica avventura classica LucasArts ad avere la sua Remastered: è successo, infatti, anche con Day of the Tentacle e con Grim Fandango. A tal proposito, vi segnaliamo che proprio in questi giorni su GOG.com queste due avventure si possono acquistare con sconti consistenti che portano il prezzo rispettivamente a 4,99€ e a 2,79€.