Cliff Bleszinski: il modello dei titoli tripla-A sta diventando insostenibile

Cliff Bleszinski, volto particolarmente noto dell’industria videoludica nonché creatore del franchise di Gears of War, ha dichiarato che il modello di business delle produzioni tripla-A sta iniziando ad essere stagnante. Intervenuto in occasione del Reboot Develop 2017 di Dubrovnik in Croazia, lo sviluppatore americano ha provato a fare il punto sulla situazione che sta coinvolgendo i videogiochi più costosi, provando anche a suggerire quali soluzioni farebbe meglio ad assecondare l mercato.

“I titoli AAA iniziano a sembrare come il settore dei ristoranti americani”, spiega Bleszinski, riferendosi ai cambiamenti apportati dal mercato globale. “Non sono male, non sono grandiosi, semplicemente ci sono”. La situazione sarebbe identica anche per i videogiochi di dimensioni maggiori, che dal suo punto di vista sono diventati “una categoria di otto giochi che si sta ripetendo più e più volte”. In una slide sono stati citati prodotti come Uncharted 4 e la serie Call of Duty, titoli che hanno richiesto centinaia di milioni di dollari per essere creati e pubblicizzati. Mancherebbe in particolare la capacità di osare, mettendo sul mercato nuove proprietà intellettuali.

“60 dollari sono ancora un sacco di soldi da chiedere al pubblico. Ha senso chiedere loro di fare una scommessa più volte nel corso di un anno? I giocatori sono esigenti, sono furbi. Sta diventando un modello quasi insostenibile, a meno che non ci si chiami Activision, 2K o Sony”.

Il creatore di Gears of War suggerisce quindi di orientarsi sulla categoria dei "Double-A", ovvero quei progetti che riescono comunque ad avere un impatto di un certo livello dal punto di vista grafico e di gameplay, senza per questo richiedere un budget stratosferico e costi di marketing fuori scala. Tra gli esempi citati ci sono titoli come Warframe, Rocket League e Rust. Per quanto riguarda i finanziamenti, Bleszinski spiega che molte opportunità si possono raccogliere interfacciandosi con il mercato asiatico. Non a caso il suo nuovo studio, Boss Key Productions, ha stretto una partnership con Nexon per la realizzazione di LawBreakers.

Bleszinski ha poi proseguito sottolineando che gli sviluppatori non hanno a disposizione molte occasioni per provare a realizzare una nuova proprietà intellettuale, e sotto questo punto di vista ha preso come esempio Raven Software. “Hanno fatto un grande gioco come Singularity, che però non andò bene a causa del marketing, nonostante avesse preso voti ottimi. E adesso sono una delle varie aziende a supporto del franchise di Call of Duty”. Per CliffyB i modelli di sviluppo adottati da aziende leader come Activision o Ubisoft, quegli stessi progetti che finiscono per coinvolgere gli sforzi di più studi dislocati in varie parti del mondo, sono indispensabili sul piano commerciale ma finiscono per essere decisamente meno funzionali dal punto di vista creativo.