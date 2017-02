Clash Royale, il giochino da 1 miliardo di dollari l'anno

Supercell ha annunciato un forte 2016 sul fronte di fatturato e profitti ma non ha svelato dettagli specifici sui proventi garantiti da ogni videogioco. Ad analizzare la situazione nel dettaglio ci ha pensato Sensor Tower, che afferma che il solo Clash Royale è riuscito a portare oltre 1 miliardo di dollari nelle tasche dello sviluppatore di giochi in meno di un anno.

Clash Royale ha fatto il suo debutto ufficiale il 2 marzo 2016 e, considerando affidabili i numeri di Sensor Tower, da solo ha generato quasi la metà del fatturato complessivo annuale di Supercell, che ammonta a circa 2,3 miliardi di dollari. Il nuovo titolo strategico ha semplicemente surclassato il successo di Clash of Clans che dallo scorso 2012 rappresentava il più grande titolo di Supercell in termini di guadagni.

Nei primi undici mesi dal rilascio ufficiale Clash Royale ha guadagnato circa cinque volte di più rispetto a Clash of Clans durante lo stesso periodo di tempo prendendo come riferimento le piattaforme App Store e Google Play di iOS e Android: "Anche se consideriamo la mancanza della versione Android di Clash of Clans nei suoi primi sei mesi di vita la differenza è impressionante", ha affermato Randy Nelson, responsabile dei numeri mobile per Sensor Tower.

"Questo dimostra come la capacità di generare proventi dei titoli mobile free-to-play sia aumentata negli ultimi quattro anni, e non solo per Supercell". Clash Royale ha mantenuto la prima posizione nelle classifiche dei titoli più redditizi dei due store quasi per tutto il 2016, nonostante la scomoda presenza di Pokémon Go, che è riuscito anch'esso a generare più di 1 miliardo di dollari nel suo primo anno di vita.

Il trend positivo per Supercell non sembra destinato a terminare a breve. In Italia Clash Royale e Clash of Clans occupano saldamente la prima e la seconda posizione su Google Play e App Store per quanto riguarda le app più redditizie, e "con il continuo flusso di nuovi contenuti, eventi speciali e miglioramenti non sembra che ci saranno molte possibilità per la concorrenza", conclude il report Sensor Tower.