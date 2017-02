Cities: Skylines uscirà anche su Xbox One in primavera

Paradox Interactive ha annunciato che Cities: Skylines, l’apprezzato gioco gestionale già disponibile su PC, uscirà anche su Xbox One questa primavera. La conversione è stata affidata a Tantalus Media e sarà ottimizzata per essere fruita senza problemi con il pad, permettendo ai giocatori di creare e gestire tutte le funzioni di gioco. La Xbox One Edition includerà anche Cities: Skylines – After Dark, l’espansione che aggiunge il turismo e i locali notturni.

“Paradox è una società orgogliosa di pubblicare e sostenere i giochi 'di nicchia', ed è felice di portare questa esperienza anche su console." Ha dichiarato Fredrik Wester, CEO di Paradox Interactive. "Cities: Skylines ha costruito una delle community più grandi e più attive che abbiamo mai visto tra i fan di Paradox. Non vediamo l'ora di accogliere anche i giocatori su Xbox One in questo gruppo e siamo ansiosi di vedere che città possono costruire ".

In Cities: Skylines è possibile costruire la città dei propri sogni, pianificando reti stradali, linee di autobus e parchi. Il giocatore può decidere di creare una rivoluzionaria metropoli industriale o una tranquilla città costiera alimentata da energia rinnovabile e ideale per i turisti. La simulazione viene stratificata su più livelli, impersonando il ruolo di sindaco bisognerà confrontarsi con il bilanciamento di settori chiave come l’educazione, l’acqua, l’elettricità, la polizia, i vigili del fuoco, la sanità e altro ancora, oltre all’ovvia gestione dell’ambito economico.

Cities: Skylines vanta anche una simulazione realistica del traffico. Bisognerà gestirne i flussi in base alle esigenze dei cittadini, sfruttando una serie di trasporti interattivi. La presenza del DLC After Dark permette di trasformare la città in un luogo completamente differente durante gli orari notturni. Il ciclo dinamico giorno-notte porterà i cittadini alla ricerca di luoghi dove svagarsi dopo il lavoro. In questo modo è possibile stabilire le regole per ciascun quartiere e creare dei punti di ritrovo, inclusa una rete di trasporti pubblici per giungere a destinazione e poi fare ritorno a casa.

Qui sotto il trailer che annuncia la versione Xbox One.