CI Games ha reso noti i requisiti di sistema di Sniper: Ghost Warrior 3

CI Games ha comunicato i requisiti hardware previsti per la versione PC di Sniper: Ghost Warrior 3, che uscirà il 4 aprile in concomitanza con le edizioni per PlayStation 4 e Xbox One.

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7/8.1/10 64-bit

Processore: i5 6600K 3.5 GHz o AMD FX-6350 3.9 GHz

RAM: 8 GB

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB o AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: 11

Spazio libero su HD: 50 GB

Note aggiuntive - Requisiti connessione online: 512 KBPS o superiore

Requisiti raccomandati:

Sistema operativo: 64-bit Windows 10

Processore: AMD FX 8350 Wraith o Intel Core i7 4790 o equivalente

RAM: 16 GB

Scheda grafica: AMD Radeon™ RX 480 4GB o NVIDIA GeForce(R) GTX 1060 3GB

DirectX: 11

Spazio libero su HD: 50 GB

Note aggiuntive - Requisiti connessione online: 512 KBPS o superiore

Sniper: Ghost Warrior 3 vede al centro delle vicende uno scontro fra tre nazioni. In Georgia ci sono due tipi di conflitti in corso: una guerra per procura e una guerra civile. I giocatori prendono il controllo del capitano dei marine Jonathan "Jon" North, al quale viene assegnata la missione di intrufolarsi in Georgia ed eliminare un infiltrato. Jon e il suo target hanno dei segreti in comune, ma solo uccidendolo potrà evitare l'inizio di una nuova Guerra Fredda.

A differenza dei precedenti capitoli, più lineari, Sniper: Ghost Warrior 3 offre un mondo di gioco aperto, all'interno del quale i giocatori si possono imbattere in missioni facoltative e altri tipi di attività. Le missioni e le attività, però, non sono chiaramente indicate sulla mini-mappa, ma dovranno essere scovate dal giocatore tramite esplorazione. Per farlo potrà servirsi di un drone, ma non avrà una visione chiara di ciò che lo circonda. Il drone può anche fare l'hack dei dispositivi elettronici dei nemici e creare distrazioni per le infiltrazioni stealth. Allo stesso tempo, però, può essere individuato dall'intelligenza artificiale.

I giocatori hanno a disposizione varie modalità di movimento per esplorare il mondo di gioco e la Scout Mode che evidenzia automaticamente le zone di interesse e le mine. Il mondo di gioco offre alternanza tra giorno e notte e condizioni meteo variabili: questo non solo aumenta il realismo ma offre la possibilità di imbastire tattiche variegate.