Chet Faliszek, co-autore della storia di Half-Life, lascia Valve dopo 12 anni

Secondo quanto riporta GamesIndustry, la separazione tra Chet Faliszek e Valve sarebbe di tipo "amichevole". Parliamo del co-creatore del sito satirico Old Man Murray e di colui che ha partecipato alla stesura delle sceneggiature di Portal, dei due Half-Life e Left 4 Dead.

Negli ultimi anni lo staff degli sceneggiatori di Valve si è ridimensionato parecchio, perché prima di Faliszek avevano lasciato anche Mark Laidlaw e Eric Wolpaw. È probabilmente l'ennesimo segnale che il produttore di Bellevue è sempre meno interessato alla realizzazione di giochi, preferendo piuttosto concentrarsi sullo sviluppo di Steam.

"Non c'è niente di sensazionalistico in questa separazione", ha scritto Faliszek. "Ho lavorato per loro per 12 anni e contribuito allo sviluppo di grandi giochi e di incredibili hardware, ma adesso è giunto il momento per cambiare. Per ora non ho informazioni da condividere su quello che sarà il mio futuro, appena le avrò vi farò sapere".

Faliszek ha contribuito al progetto sulla realtà virtuale portato avanti internamente a Valve e poi sfociato in HTC Vive. E ha fatto parte anche della squadra che ha sostenuto i progetti indipendenti, consentendo loro di trovare spazio all'interno del catalogo di Steam. Per questi motivi, Valve perde sicuramente una delle figure più importanti del suo staff.