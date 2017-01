CD Projekt RED triplicherà il suo organico per lo sviluppo di Cyberpunk 2077

CD Projekt RED sta ampliando il numero di impiegati in diverse sedi con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo di Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo ad ambientazione fantascientifica su cui sta lavorando da prima della conclusione dei lavori su The Witcher III Wild Hunt. In particolare la sede principale di Cracovia sta registrando importanti innesti di personale, ma ciò vale anche per alcuni studi di supporto.

Sono diverse le posizioni lavorative aperte nel recente periodo: questa, ad esempio, evidenzia come CD Projekt RED stia cercando un programmatore esperto capace di realizzare la fisica di veicoli in grado di volare. L'apertura di questa posizione ha portato i fan della software house polacca a fantasticare un po': da più parti, infatti, ci si aspetta la presenza in Cyberpunk 2077 di veicoli volanti che consentano al giocatore di navigare velocemente un mondo di gioco di enormi dimensioni.

Ma le nuove posizioni lavorative sono diverse, come nel caso del Gameplay Designer, segno che l'espansione sarà di quelle importanti e potrebbe cambiare la fisionomia storica della software house di The Witcher. La quale, per quanto riguarda la sede centrale di Cracovia, è sempre rimasta di dimensioni molto contenute, visto che attualmente conta solamente 30 impiegati. Ma questa ristrutturazione potrebbe portare l'organico della sola sede di Cracovia a un numero che oscilla da 60 a 90 impiegati.

Secondo altri rumor, Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare già nel corso del 2017. Un retailer della Scandinavia, Komplett, ha infatti indicato quella del 30 settembre 2017 quale data di rilascio delle versioni PC, PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077. A distribuire il gioco in Europa sarebbe ancora una volta Bandai Namco, come già avvenuto nel caso di The Witcher III.

Cyberpunk 2077 sarà ancora più ambizioso di The Witcher III, secondo le ultime promesse dei dirigenti di CD Projekt. Non solo offrirà una mappa di gioco più ampia e dettagliata di quella del gioco precedente, ma metterà a disposizione dei fan anche un comparto multiplayer complesso. Cyberpunk 2077 è stato rivelato per la prima volta nel 2013 come adattamento videoludico del gioco di ruolo ideato da Mike Pondsmith nel 1988.