Blizzard: nuovo biglietto virtuale per assistere alla BlizzCon

Blizzard ha annunciato che il nuovo biglietto virtuale per seguire la BlizzCon è stato arricchito con una copertura ancora maggiore dello show: per la prima volta si avrà accesso a tutti i palchi della manifestazione di Anaheim, a un nuovo canale di accesso totale e a eventi speciali con streamer, doppiatori e artisti della community. L’acquisto può essere effettuato a questo indirizzo.

"La BlizzCon è una festa per tutta la nostra community, inclusi i giocatori che da ogni parte del mondo si uniranno a noi restando nelle loro case. Per questo, abbiamo arricchito l'esperienza accessibile con il biglietto virtuale di quest'anno, includendo la copertura degli eventi di tutti i palchi," ha dichiarato Mike Morhaime, presidente e cofondatore di Blizzard Entertainment. "Siamo emozionati all'idea di portare a tutti più BlizzCon che mai e non vediamo l'ora di ritrovarci tutti insieme, dal vivo e da casa."

Il nuovo canale di accesso totale BlizzCon guida gli appassionati attraverso tutti gli spettacoli del weekend, compresi il dietro le quinte, gli approfondimenti dei giochi e le interviste esclusive. Raggiungendo il sito ufficiale i giocatori potranno guardare diverse serie di video inediti, che verranno aggiornate regolarmente con nuovi episodi nelle settimane successive fino alla convention. Questi filmati presentano argomenti diversi, dalla musica Blizzard al cosplay, dai dietro le quinte agli approfondimenti con gli sviluppatori. Parte di questi contenuti sarà accessibile solo per i possessori di un biglietto virtuale, come ringraziamento speciale per il loro acquisto.

Oltre alle discussioni con gli sviluppatori, gli eventi del palco principale, i concorsi della community e gli altri spettacolari contenuti che rappresentano le colonne portanti dell'esperienza BlizzCon, il biglietto virtuale arricchito di quest'anno include anche:

per i tuoi giochi Blizzard preferiti, incluse le due cavalcature di fazione di World of Warcraft disponibili in gioco a partire da oggi: la Predacieli di Roccavento (Alleanza) e l'Intercettore di Orgrimmar (Orda).

Come sempre, la copertura mediatica della cerimonia d'apertura e dei tornei eSport di quest'anno, inclusi i campionati globali di StarCraft II, Heroes of the Storm e World of Warcraft, le finali dell'Hearthstone Inn-vitational e del torneo Tavern Vs. Tavern, e le finali dell'Overwatch World Cup, avverrà gratuitamente in streaming HD.

La BlizzCon si svolgerà ad Ahaheim, in California, il 3 e 4 novembre. Il biglietto virtuale di quest’anno può essere acquistato a 29.99 euro.