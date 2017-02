Blizzard abbandonerà il supporto a Windows XP e Vista

Blizzard ha continuato a supportare i precedenti sistemi operativi Microsoft perché una buona fetta della sua utenza li usa ancora. Windows XP e Windows Vista, però, non sono supportati ufficialmente dalla stessa Microsoft dal 2009 e dal 2012 rispettivamente, e adesso anche Blizzard vuole invogliare i suoi utenti alla transizione verso i sistemi operativi moderni.

Lo farà rendendo impossibile l'esecuzione di giochi come World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone e Heroes of the Storm sui vecchi sistemi operativi a partire da un imprecisato momento di quest'anno. "Ci sono state tre nuove versioni di Windows dopo Vista e in questo momento la maggior parte della nostra utenza è già passata a una versione più recente", si legge sul forum. "Si tratterà di una transizione progressiva. Aggiorneremo i giocatori nel corso del tempo sulla base di ciascun gioco".

Intanto Blizzard continua ad aggiornare i suoi giochi, dopo il successo nel 2016 di alcuni titoli reso evidente anche dai risultati finanziari di Activision Blizzard. Al Game Developers Conference che si terrà dal 27 febbraio al 3 marzo si parlerà molto dei giochi Blizzard, e in particolar modo di Diablo III.