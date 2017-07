BioWare: Anthem combinerà molti generi diversi

A giudicare dalle prime immagini mostrate all’E3, Anthem sembra essere un titolo molto diverso rispetto ai precedenti progetti realizzati da BioWare. Per il momento le informazioni rivelate sono ancora poche, tuttavia lo studio di sviluppo ci tiene a far sapere che questo ambizioso progetto andrà a pescare notevolmente tra i generi, offrendo allo stesso tempo meccaniche di gioco tipiche del genere shooter, elementi action adventure e dinamiche di progressione ruolistiche.

Durante un’intervista rilasciata a CBC Radio, il general manager di BioWare, Aaryn Flynn, ha precisato infatti che Anthem avrà molte fonti d’ispirazione e si differenzierà dai precedenti lavori di BioWare. “Ci sono meccaniche sparatutto, è un action game, un gioco di ruolo, ha molti di questi elementi che semplicemente permettono di diventare un personaggio e di prendere parte all'avventura”.

“È un gioco cooperativo, è il nostro primo titolo dopo molto tempo nel quale sarà possibile condividere con un amico l’intera durata dell’esperienza. Nel contesto attuale questo fattore lo rende molto più divertente, ci sono molti giocatori desiderosi di giocare con i loro amici, pertanto daremo loro questa opportunità”.

Nel mondo di Anthem i Freelancers sono incaricati di esplorare un vasto mondo di gioco, pieno di creature feroci e di minacce da affrontare, di tecnologie avanzate e tesori nascosti. I giocatori potranno sfruttare le potenti Javelin exosuit, dotate di armi e abilità uniche come la possibilità di librarsi in volo. Le armature saranno alla base della struttura delle classi proposta nel nuovo titolo di BioWare. Nel primo filmato, mostrato in occasione della conferenza Microsoft all’E3, si è visto anche Fort Tarsis, l’area che fungerà da hub centrale nel corso dell'avventura.

Nei giorni scorsi il vice presidente di Electronic Arts, Patrick Soderlund, ha espresso il desiderio che questo nuovo progetto possa durare per dieci anni. Al momento la finestra di lancio di Anthem è fissata per la fine del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.