Bigben Games pubblica il primo trailer di FlatOut 4: Total Insanity

Bigben Games ha pubblicato il primo trailer di FlatOut 4: Total Insanity. Il nuovo capitolo della popolare serie racing arcade, ispirato agli adrenalinici Derby Demolition, sintetizzerà le caratteristiche più apprezzate dai fan di vecchia ma non mancherà di proporre nuove funzionalità e alcuni contenuti inediti. Sviluppato dallo studio parigino Kylotonn Racing Game, già noto per titoli come WRC 5 e WRC 6, e sarà disponibile da marzo 2017 su PlayStation 4 e Xbox One.

FlatOut 4: Total Insanity rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini, assicurando al giocatore le sensazioni tipiche dello storico franchise arcade ispirato ai Demolition Derby. Mezzi potenziati con nitroglicerina, circuiti folli, esplosioni continue, ma non solo: il quarto capitolo di FlatOut offre anche un entusiasmante campionario di bolidi, composto da macchine da corsa, potenti muscle car, autocarri e persino da un furgone dei gelati super potenziato che non passerà certamente inosservato.

I giocatori avranno accesso a 27 veicoli personalizzabili, incluse alcune tra le vetture più apprezzate dai fan storici del franchise e nuove vetture inedite. I tracciati selezionabili saranno complessivamente venti e spazieranno dai classici “Derby racing” alle prove a tempo, dalle arene ai livelli d’assalto, passando per i livelli Carnage. Le ambientazioni potranno essere distrutte ad alta velocità, anche nella frenetica modalità online estesa fino ad un massimo di otto giocatori.

Il lancio di FlatOut 4: Total Insanity è previsto nel mese di marzo.