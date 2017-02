Bethesda annuncia The Elder Scrolls Online: Morrowind

La nuova storia condivide con il mitico The Elder Scrolls III: Morrowind l'ambientazione, ovvero l'isola di Vvardenfell, che sarà morfologicamente identica a quella del titolo del 2002 e ritorneranno anche i vecchi iconici luoghi. I giocatori dovranno affrontare una pericolosa missione in una leggendaria Vvardenfell ambientata 700 anni prima degli eventi di The Elder Scrolls III, dal porto di Seyda Neen alle vulcaniche Ashlands, attraverso le fitte foreste fungine fino alla gloriosa città di Vivec, che in questo periodo è ancora in costruzione.

Inoltre, The Elder Scrolls Online: Morrowind introduce una nuova classe per il giocatore, più di 30 ore di contenuti per la storia principale, una nuova prova e una nuova modalità PVP 4 vs. 4 vs. 4 a tre squadre chiamata Battlegrounds.

Bethesda la definisce come l'espansione più corposa per The Elder Scrolls Online. Inoltre, i nuovi giocatori non saranno costretti a completare i contenuti ESO già esistenti per creare un nuovo personaggio. Per quanto riguarda i giocatori esistenti, invece, grazie alle funzionalità introdotte dall'aggiornamento One Tamriel di ottobre, troveranno contenuti adatti al proprio livello nel momento in cui approderanno a Vvardenfell a prescindere dal livello. I giocatori esistenti, inoltre, avranno la possibilità di creare un nuovo personaggio e cominciare da capo sull'isola.

L'espansione introduce per la prima volta in ESO una nuova classe, The Warden, che permetterà, come di consueto per questo MMORPG, di scegliere tra numerose abilità per determinare il proprio stile di gioco. The Warden introduce anche un nuovo alleato, il War Bear (orso da guerra), che lotterà al fianco del Warden negli scontri più intesi.

The Elder Scrolls Online: Morrowind uscirà per PC, Mac, PS4 e Xbox One il 6 giugno 2017. Ci saranno varie edizioni disponibili: Standard Edition (59,99 €), Upgrade Edition (39,99 €), Digital Collector's Edition (79,99 €), Digital Collector's Upgrade (69,99 €), Collector's Edition (99,99 €). Per altri dettagli consultate il sito ufficiale. Vi ricordiamo, inoltre, che The Elder Scrolls Online non richiede il pagamento dell'abbonamento mensile: basta installare il gioco, infatti, per immergersi nel mondo e giocare.

La recensione del gioco originale si trova qui.