Batman Arkham VR disponibile per HTC Vive e Oculus Rift

Batman Arkham VR è stato uno dei titoli di lancio di PlayStation VR più apprezzati dai giocatori, perché in grado di far vivere un'esperienza molto immersiva nei panni del detective più famoso. Ora diventa disponibile su PC tramite i visori HTC Vive e Oculus Rift.

Su PC Batman Arkham VR si può giocare con Oculus Touch e Vive, ma anche con il DualShock per PS4, il Controller Wireless per Xbox One e lo Steam Controller.

I giocatori su PC in possesso di HTC Vive o di Oculus Rift avranno la possibilità di vivere Gotham City e indagare sull'inquietante mistero di Batman Arkham. Accederanno a un mondo virtuale in cui dovranno pensare come Batman e dovranno sfruttare i suoi leggendari gadget, mentre dipanano un complotto che mette a repentaglio la vita dei suoi principali alleati.

Altri dettagli si trovano nella recensione di Batman Arkham VR.