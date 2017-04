Batman Arkham VR annunciato per HTC Vive e Oculus Rift

Batman Arkham VR, nonostante abbia una durata di sole due o tre ore, è oggi una delle esperienze di realtà virtuale più profonde e più espressamente videoludiche. Dopo aver fatto il suo debutto su PlayStation VR, arriverà anche nelle versioni HTC Vive e Oculus Rift a partire dal prossimo 25 aprile.

I giocatori su PC in possesso di HTC Vive o di Oculus Rift avranno la possibilità di vivere Gotham City e indagare sull'inquietante mistero di Batman Arkham. I giocatori accederanno a un mondo virtuale in cui dovranno pensare come Batman e dovranno sfruttare i suoi leggendari gadget, mentre dipanano un complotto che mette a repentaglio la vita dei suoi principali alleati.

Batman Arkham VR supporta pienamente Oculus Touch e HTC Vive Controller. Su PC si può giocare anche con DualShock 4, con il controller wireless per Xbox One e con lo Steam Controller.

Altri dettagli si trovano nella recensione di Batman Arkham VR.