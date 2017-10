Bandai Namco ha annunciato God Eater 3

Dopo il successo riscosso da God Eater 2 Rage Burst in Europa, Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato God Eater 3, un nuovo capitolo della serie action RPG dedicata alla battaglie con giganteschi mostri.

“Molti anni sono passati dall’ultimo scontro. La terra non è più il luogo in cui gli umani erano abituati a vivere. Gli Aragami stanno ancora girando per il mondo lasciando solo miseria e distruzione”, si legge nella descrizione ufficiale.

“Per salvare la Terra e ristabilire l’ordine, nuovi eroi sono stati cresciuti, i God Eeater: uomini che sono stati dotati (o maledetti) di una nuova versione delle armi God Arc – speciali protesi potenziate dalle cellule degli Aragami”.

Il giocatore dovrà unirsi agli altri God Eater per abbattere i nuovi Aragami che stanno facendo a pezzi il mondo. Ma questa non sarà l’unica missione: qualcosa sta accadendo ai God Eater e la linea tra luce e oscurità si è fatta sempre più sottile. Per il momento non sono ancora state confermate le piattaforme di riferimento. Qui di seguito il trailer ufficiale.