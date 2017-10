Atlus richiede la rimozione dell'emulatore di Persona 5

Persona 5 è uno dei giochi orientali più apprezzati dell'anno. Con una struttura da rpg atipico e tematiche tipicamente orientali, è pero disponibile solo nei formati PS3 e PS4, per quanto sia un titolo certamente appetibile anche dall'utenza PC. Ne sono la riprova le dichiarazioni degli autori dell'emulatore RPCS3, che hanno in passato promosso questo software come il miglior modo per giocare Persona 5 su PC.

Stiamo parlando di un emulatore dell'hardware di PS3 capace di far girare su PC diversi giochi per la console di precedente generazione di Sony. Tali dichiarazioni, però, non sono piaciute ad Atlus, il produttore giapponese di Persona 5, che ha inviato una richiesta di DMCA takedown a Patreon, ovvero la piattaforma che ospita l'emulatore in questione.

L'obiettivo di Atlus è quello di bloccare la campagna di finanziamento che gli autori di RPCS3 portano avanti tramite Patreon, chiedendo ai fan 3 mila dollari al mese per sostenere il progetto. Un tentativo accolto in maniera ovviamente negativa dalla community dei giocatori PC e che ha provocato la reazione della stessa Patreon, che in quella pagina specifica: "RPCS3 non è stato creato con le intenzioni di favorire le attività illegali. Si tratta di un software gratuito e open-source".

Ritorna, pertanto, la questione della legittimità dell'emulazione. Secondo Atlus, che ha pubblicato un comunicato in proposito, Persona 5 dovrebbe essere giocato sulla piattaforma per la quale è stato originariamente congegnato. "Non vogliamo che la prima esperienza con il nostro gioco sia contrassegnata da cali di frame, crash o altri problemi che possono essere generati da un sistema su cui non abbiamo supervisione", si legge nel comunicato.

La notizia d'altronde conferma l'interesse della community PC nei confronti di Persona 5. Atlus dice di aver notato questo interesse e di essere "in ascolto", lasciando intendere che potrebbe rilasciare una versione PC del jrpg in un prossimo futuro.

"Apprezziamo l'interesse della community dell'emulazione nei confronti di Persona 5 e la consideriamo come la riprova che la gente ama il nostro gioco", dice ancora Atlus. "Purtroppo, però, l'emulazione potenzialmente può rendere il nostro contenuto disponibile gratuitamente in un formato che non è conforme con il livello di qualità che intendiamo offrire e che ci impedisce di dare al nuovo pubblico il supporto che vogliamo fornire".

Dopo la richiesta della rimozione sulla pagina di RPCS3 su Patreon e sul sito principale sono stati rimossi tutti i riferimenti promozionali a Persona 5, ma la pagina Patreon è ancora presente e il software continua a essere scaricabile. Secondo Atlus, con la richiesta di rimozione ha inteso soprattutto avviare un dialogo con i giocatori e raccogliere il loro feedback. Questo non è servito, però, a contenere le proteste su Reddit.