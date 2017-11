Athena presenta a G! come giocare il gioco di realtà aumentata Father.IO

Athena porta sul mercato italiano Inceptor, il nuovo dispositivo del brand Father.IO, un appassionante gioco FPS (first person shooting) a realtà aumentata. L’idea Father.IO è tutta italiana e nasce da una startup che ha messo a segno una delle campagne di crowdfunding più importanti mai fatte da un’azienda del nostro Paese, di cui ci siamo diffusamente occupati in questo articolo.

In occasione della fiera “G! come giocare”, il Salone internazionale del giocattolo che si svolge nel fine settimana a Milano presso Fieramilanocity, l’azienda vicentina Athena presenterà Interceptor, un dispositivo che, sfruttando la fotocamera dello smartphone, trasforma il mondo reale in una grande arena laser tag.

Scaricando l’applicazione gratuita Father.IO FPS (disponibile sia per iOS che per Android) e agganciando al proprio smartphone il puntatore Inceptor è possibile diventare protagonista del gioco in prima persona e “colpire” gli altri giocatori fino a una distanza di 50 metri, disponendo di diversi tipi di armi, ognuna con caratteristiche specifiche diverse.

Tramite il radar GPS è possibile inoltre individuare i nemici nei dintorni grazie alla proiezione a infrarossi e alla tecnologia di rilevamento di Father.IO. La batteria del dispositivo dura fino a una settimana in standby e fino a due ore di gioco continuo. Inceptor è compatibile con qualsiasi modello di iPhone 5c o superiore, oltre a modelli Android 4.4 o superiore con Bluetooth 4 Low Energy. Infine l’aggancio universale è regolabile e compatibile con tutti gli smartphone di larghezza fino 8 cm.

Il prezzo al pubblico di Inceptor è di 39,99 euro. Per conoscere esattamente come funziona il dispositivo e chi sono le persone dietro questo progetto consultate lo speciale dedicato a Father.IO.