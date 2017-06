Atari torna nel mondo delle console? Più o meno

Atari ha offerto un'anteprima di Ataribox, ma al momento gli indizi rilasciati sono così vaghi che non è semplice farsi un'idea di quello che possiamo aspettarci. Lo scorso venerdì è apparso per la prima volta un portale web contenente un breve "video teaser" che descrive un nuovo prodotto con brand Atari il cui sviluppo ha impiegato diversi anni. Il dispositivo riprende nell'aspetto le vecchie console, ma tutto quello che sappiamo è racchiuso nei 20 secondi del video.

Il portale in cui il teaser è stato sfoggiato per la prima volta sa di fake, tuttavia un responsabile di Atari ha confermato alla stampa internazionale che Ataribox è un progetto reale, e non importa se il video è stato presentato su un portale sviluppato con Wix in maniera abbastanza grossolana. L'annuncio ufficiale del prodotto non è atteso durante il corso dell'E3, nonostante quanto si possa pensare considerando la tempistica di rilascio del video teaser. Il dubbio quindi rimane.

Ci sono parecchi motivi per cui essere scettici a riguardo di un prodotto di questo tipo, sebbene il nome Atari sia in grado di alimentare gradevolissimi ricordi fra i gamer più attempati. La compagnia è certamente molto lontana dai propri giorni di gloria, e fra gli ultimi prodotti che sfoggiano lo storico brand troviamo principalmente refresh di classici del passato come Rollercoaster Tycoon su mobile, o altri prodotti hardware con il brand offerto in licenza.

A quanto pare Ataribox è un progetto che vede Atari in prima persona coinvolta nei lavori di sviluppo, anche se in collaborazione con società di terze parti. Non si tratta di mero brand offerto in licenza, ma di un prodotto che coinvolge Atari direttamente e che potrebbe rivolgersi ai videogiocatori con qualche anno sulle spalle. È chiaro che una console Atari non suscita il massimo dell'eccitazione fra la gioventù del 2017, ma il suo target potrebbe essere diverso.

Al momento possiamo solo fare supposizioni, ma è probabile che Atari voglia sfornare una nuova mini-console come Nintendo ha recentemente fatto con il suo NES Classic, per consentire agli amanti del retro-gaming di tornare a sfidare i più diffusi titoli del passato. I partner della compagnia hanno comunque spesso rilasciato prodotti simili, quindi non è chiaro oggi quali siano i progetti di Atari, e cosa Ataribox introduca di nuovo nel mercato delle console.