Atari porta il classico RollerCoaster Tycoon su iOS e Android

Atari riprova a riportare il brand RollerCoaster Tycoon sui dispositivi mobile, questa volta con un approccio molto differente, ovvero portando i classici della serie su iOS e Android. La compagnia ha lanciato RollerCoaster Tycoon Classic sulle due piattaforme mobile promettendo "le migliori feature di due dei giochi RCT più amati e di successo nella storia della famiglia". I titoli attualmente disponibili sono la release originale e il suo immediato successore.

Lo sviluppatore sostiene che il nuovo gioco includa "un mix fra la giocabilità dei titoli originali, la profondità del gameplay e lo stile grafico unico che hanno reso celebri i giochi per PC della famiglia RollerCoaster Tycoon". Non mancano gli acquisti in-app, tuttavia al fine di mantenere l'approccio originale della famiglia di videogiochi manageriali Atari ha deciso di non andarci pesante. Fra gli acquisti troviamo infatti tre espansioni, ma niente di indispensabile per progredire nel gameplay.

La stessa Atari scrive nella descrizione degli store online:

"Sono disponibili via Acquisti In-App contenuti aggiuntivi per RollerCoaster Tycoon Classic, e nello specifico i tre pacchetti di espansione: Wacky Worlds, Time Twister e Toolkit. I pacchetti di espansione sono gli unici contenuti che richiedono Acquisti In-App e questi ultimi non sono usati in altre parti del gioco".

Annunciato a novembre come RollerCoaster Tycoon Touch, il nuovo gioco mobile era stato rilasciato in via preliminare sugli store olandesi e neozelandesi, ma adesso è disponibile in tutto il mondo, anche in Italia, per iPhone, iPad, iPod touch e per i dispositivi Android con la versione 4.3 del sistema operativo installata. Il prezzo è di 5,99 € su App Store, mentre per acquistarlo su Google Play è necessario spendere un euro in più, 6,99 €.