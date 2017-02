Assetto Corsa: la versione PC si aggiorna con un'auto e una pista gratuite

Kunos Simulazioni ha annunciato un nuovo update di Assetto Corsa grazie al quale i giocatori della versione PC potranno scaricare la nuova Audi Sport Quattro S1 E2. Al volante di questa macchina il pilota Stig Blomqvist è stato incoronato campione del mondo nel 1984 e la sua vettura è diventata una delle più iconiche macchina da rally della storia. Gli sviluppatori hanno messo a punto anche un nuovo circuito chiamato “Highlands”, appositamente creato per Assetto Corsa e sponsorizzato da NVIDIA e Sparco.

Sempre a partire da oggi, i giocatori delle edizioni console possono accedere al nuovo DLC “Porsche Pack Vol. 3”, disponibile su PlayStation 4 e Xbox One insieme all’aggiornamento 1.12. Il pacchetto propone sette nuove vetture del celebre marchio, concentrandosi su modelli attuali come la 991 GT3 e la 919 Hybrid (che ha vinto l’edizione 2016 di LeMans), senza però dimenticare alcune vetture iconiche come la 908 Lang-Heck e la 917 K. Il prezzo del Porsche Pack Vol. 3 è di 6.99 euro. I DLC Porsche pack 1-3 sono inclusi nell’offerta del Season Pass.

Di seguito l’elenco dei modelli messi a disposizione con questo DLC: