Assetto Corsa: disponibile su PC il Porsche Pack Vol. 3

Kunos Simulazioni ha pubblicato il Porsche Pack Volume 3 di Assetto Corsa, che introduce su PC una nuova selezione di modelli creati dalla casa automobilistica tedesca. Il DLC si focalizza sulla auto da corsa di Porsche dell’era moderna, includendo la vettura vincitrice di Le Mans 2016, la 919 Hybrid, oltre a due delle più iconiche auto da corsa del brand Tedesco, la 908 Lang-Heck e la 917 K.

Il Volume 3 permetterà ai giocatori di mettersi al volante di una delle più ambite auto da strada della attuale line-up di Porsche, la Porsche 911 R, completando un perfetto mix tra auto stradali e auto da corse storiche.

La Porsche 911 GT3 Cup 2017, originariamente prevista in questo DLC, non sarà invece presente essendo un modello nuovissimo. Sarà sostituita dalla Porsche 911 Turbo S, un modello in cima alle richieste della community di Assetto Corsa. I giocatori avranno comunque la possibilità di provare in futuro la Porsche 911 GT3 Cup 2017, che sarà inclusa l’anno prossimo in un aggiornamento gratuito del gioco.

Ecco la lista delle vetture presenti nel DLC Porsche Pack Volume 3:

Porsche 911 GT3 RSR 2017

Porsche 911 GT3 R 2015

Porsche 911 Turbo S

Porsche 919 Hybrid 2016

Porsche 908 LH

Porsche 917 K

Porsche 911 R

Il prezzo del Porsche Pack Volume 3 è di 6.99 euro ma il contenuto può essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo dai possessori del Season Pass. Gli utenti PlayStation 4 e Xbox One potranno accedere al Porsche Pack 2 e al Red Pack all’inizio di gennaio.